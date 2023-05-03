Хргович хочет подраться с Усиком вместо Дюбуа

Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филип Хргович высказался о возможном поединке с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

По словам хорватского боксера, он готов заменить Даниэля Дюбуа, если тот не договорится о бое с украинцем.

"Пока рано ставить точку, ничего не было объявлено официально. Но если Усик будет следующим, то мне нравится такой расклад. Я хочу вернуться на ринг как можно скорее. Если Усик будет следующим, то здорово. Но посмотрим, как там будет с травмой Дюбуа. Он говорит, что готов драться. Так что посмотрим".

Читай также: "Тайсон не был жадным": Отец Фьюри обвинил Усика в нежелании драться с его сыном

"Хотелось бы верить, что Дюбуа не подерется, и я буду следующим. Я этого желаю, но не знаю. Он дрался давно, в декабре. Так что я считаю, что у него было время, чтобы восстановиться, сделать операцию и так далее. В боксе ты никогда ничего не знаешь наверняка. За последние несколько лет мне много наобещали, но ничего не произошло. Так что я не поверю, пока не увижу", - сказал Хргович в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее промоутер Усика объяснил, почему Александр не будет проводить бои в Украине.