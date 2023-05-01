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Промоутер Усика объяснил, почему Александр не будет проводить бои в Украине

Александр Красюк рассказал о рисках проведения поединков в Украине во время войны с россией.
Сегодня, 13:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Александр Красюк сообщил о том, что сейчас его подопечный не может подраться в Украине.

По словам специалиста, украинский спортсмен не сможет проводить бои в Украине из-за войны против россии.

"В Киев состоялся вечер бокса от промоутерской компании Top Boxing Generation, принадлежащей Владу Елисееву. Это наш матчмейкер, который очень нам помогает, наш партнер и друг. Вместе с промоушеном Sparta Boxing они использовали свой зал, чтобы устроить бои для боксеров, которые простаивали из-за войны в Украине. К сожалению, это непубличное событие, поэтому вы не можете продавать билеты, телевизионные права и достаточное количество спонсорских контрактов".

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"Если мы говорим о том, чтобы устроить бой Усика, например, на Олимпийском стадионе, то это чрезвычайно опасно, ведь нельзя спрятать это или удержать в секрете. Это событие должно быть публичным. Так наш враг воспользуется этой возможностью, чтобы испортить ивент и нанести разрушение. Они постоянно это делают", - сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Bokserorg.

Ранее Красюк рассказал, где может состояться поединок Усик - Дюбуа.


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