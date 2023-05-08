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"Он забудет украинский": Чисора вызвался подтянуть английский язык Усика

Британец готов индивидуально заниматься с украинским чемпионом.
Сегодня, 13:18
Александр Усик - Дерек Чисора / Getty Images
Александр Усик - Дерек Чисора / Getty Images

Британский супертяжеловес Дерек Чисора заявил о том, что готов стать учителем английского языка для своего бывшего соперника Александра Усика.

По словам британского боксера, он может помочь украинцу с практикой английского языка.

"Не волнуйтесь. Когда я возьмусь за раскрутку этого д*рьма, то раскручу его дальше некуда. Не переживайте по этому поводу".

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"Вы думаете, что Усик не умеет говорить на английском? Когда я закончу с этим з*сранцем, он заговорит на гр**аном английском. Он начнет говорить так, что забудет украинский", - сказал Чисора в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее сообщалось, что бой Усик - Дюбуа выставлен на промоутерские торги.


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