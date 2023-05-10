Теофимо Лопес объяснил, благодаря чему Ломаченко победит Хэйни

Бывший соперник спортсмена из Украины не сомневается в его победе.

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес высказался о поединке Василия Ломаченко и Девина Хэйни.

По словам Лопеса, американец не сможет победить, несмотря на свое преимущество в габаритах.

"Разница в габаритах не имеет значения. Лома дрался с парнями, которые были крупнее его. Подумайте только об этом - Олимпиада. Двукратный олимпийский чемпион. На его счету 400 любительских боев. Как профессионал он тоже сделал карьеру, был чемпионом мира в трех дивизионах".

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"На протяжении карьеры, он дрался с высокими, низкими, большими, маленькими бойцами. Даже несмотря на то, что у Девина в арсенале есть хороший джеб, он не сможет довести дело до конца, потому что слишком напуган", - приводит слова Лопеса Boxing Scene.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе. Ранее сообщалось, что отец Лопеса сделал прогноз на поединок.