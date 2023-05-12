iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Выпиваю пару бутылок пива в день": Фьюри - о следующем бое

"Цыганский король" ждет официальную информацию от промоутеров.
Сегодня, 12:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился планами на следующий бой.

По словам британского боксера, сейчас он на отдыхе и ждет официальную информацию от своей команды.

"Меня сейчас не особо интересуют звонки о поединках и все такое. Если мне найдут оппонента очень скоро, я буду счастлив. Сейчас я выпиваю несколько бутылок пива каждый день и загораю".

Читай также: Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер - Джошуа

"В СМИ много чего говорят, но я не верю ни единому слову. Если промоутеры действительно собираются что-то делать, то нужно поторопиться, потому что время идет", - приводит слова британца Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри.


Статьи по теме

Криштиану Роналду: статистика-2022/2023 Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Экс-руководитель Феррари отказался возглавить одну из команд Формулы 1 Экс-руководитель Феррари отказался возглавить одну из команд Формулы 1
Михаил Мудрик: статистика-2022/2023 Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
Роберт Левандовски: статистика-2022/2023 Роберт Левандовски: статистика-2022/2023
Помочь журналистам

Видео

Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Ювентус - Севилья 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой мира, Свитолина вошла в топ-600
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Фриц обошел Оже-Альяссима, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров

Последние новости

Европа14:20
Криштиану Роналду: статистика-2022/2023
Формула 114:18
Экс-руководитель Феррари отказался возглавить одну из команд Формулы 1
Европа14:15
Михаил Мудрик: статистика-2022/2023
Европа14:10
Роберт Левандовски: статистика-2022/2023
Европа14:05
Харри Кейн: статистика-2022/2023
Украина14:03
УПЛ: Динамо сыграет с Черноморцем, дуэль Колоса и Александрии
Украина14:00
УАФ отреагировал на повторное отстранение Павелко
Европа13:55
Эрлинг Холанд: статистика-2022/23
Европа13:43
Холанда признали футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов
Формула 113:23
Пирелли предложила Формуле 1 ввести новые шины, начиная с Гран-при Великобритании
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK