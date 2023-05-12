"Выпиваю пару бутылок пива в день": Фьюри - о следующем бое

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился планами на следующий бой.

По словам британского боксера, сейчас он на отдыхе и ждет официальную информацию от своей команды.

"Меня сейчас не особо интересуют звонки о поединках и все такое. Если мне найдут оппонента очень скоро, я буду счастлив. Сейчас я выпиваю несколько бутылок пива каждый день и загораю".

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"В СМИ много чего говорят, но я не верю ни единому слову. Если промоутеры действительно собираются что-то делать, то нужно поторопиться, потому что время идет", - приводит слова британца Boxing News 24.

Ранее сообщалось, что промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри.