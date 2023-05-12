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Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер - Джошуа

"Цыганский король" лестно отозвался о своем соотечественнике.
Сегодня, 09:10
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Энтони Джошуа (25-3, 22 КО) может провести поединок с экс-обладателем пояса Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 КО).

Непобежденный обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) поделился мнением по поводу боя.

По словам британца, он будет поддерживать британца, но победителем станет американец.

"Вы действительно хотите, чтобы я ответил? Я думаю, мы все знаем, что произойдет. Мне бы очень хотелось, чтобы Энтони вырубил его, потому что Уайлдер - маленькая су*ка и вечно о чем-то стонущая п**да, пардон за мой французский. Однако я предвижу, что Энтони проиграет досрочно, если честно", - приводит слова Фьюри Boxing Social

Ранее сообщалось, что промоутер пожаловался на проблемы с поиском соперника для Фьюри.


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