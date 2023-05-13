Стало известно, когда состоятся промоутерские торги Усик - Дюбуа

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас сообщил, что вскоре состоятся промоутерские торги по бою украинца с обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дубуа.

По словам функционера, торги могут пройти уже на следующей неделе.

"Мы не смогли договориться с Тайсоном Фьюри, так что направили WBA запрос, чтобы она назначили промоутерские торги по бою Усик - Дюбуа. Вероятно, они состояться на следующей неделе. Вот как все будет".

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Климас отреагировал на слухи о проведении боя Усика и Фьюри в конце года.

"Что касается Фьюри, то мы не первые и не последние, кто оказался в такой ситуации. Произошло то, что произошло. Мы ничего не можем с этим поделать. Фьюри - это Фьюри. У него другой менталитет. Посмотрим, удастся ли устроить этот поединок в конце года. Всегда есть большая разница, когда одна сторона идет за наследием, а другая - за деньгами", - приводит слова Климаса ProBox TV.

Ранее сообщалось, что Фьюри сообщил, с кем хотел бы провести бой.