Фьюри сообщил, с кем хотел бы провести бой

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, с кем хотел бы встретиться в ринге.

Британский боксер заявил, что готов драться с любым соперником, но при этом назвал имя своего соотечественника, бывшего обладателя поясов в дивизионе Энтони Джошуа.

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"С любым из них, с самым простым, кто бы это ни был - Эй Джей!" - приводит слова Фьюри Boxing Social.

Отметим, ранее промоутер Тайсона Фьюри пожаловался на проблемы с поиском соперника для своего подопечного.