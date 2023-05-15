Брэдли назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко против обладателя всех престижных титулов в легком весе Девина Хэйни.

По словам Брэдли, американский боксер является фаворитом противостояния.

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"Давайте скажем так: я слегка склоняюсь в сторону Хэйни", - сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.

Напомним, бой Василий Ломаченко - Девин Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Беринчик отказался от защиты титула, оставив пояс EBU вакантным.