Брэдли назвал фаворита боя Ломаченко - Хэйни
Экс-чемпион предпочитает, что американец защитит чемпионские пояса.
Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли поделился ожиданиями от поединка Василия Ломаченко против обладателя всех престижных титулов в легком весе Девина Хэйни.
По словам Брэдли, американский боксер является фаворитом противостояния.
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"Давайте скажем так: я слегка склоняюсь в сторону Хэйни", - сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.
Напомним, бой Василий Ломаченко - Девин Хэйни состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Беринчик отказался от защиты титула, оставив пояс EBU вакантным.