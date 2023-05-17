Василий Ломаченко - Девин Хэйни: онлайн-трансляция пресс-конференции

Предлагаем Вам вместе с ISPORT.ua следить за событиями на пресс-конференции чемпиона мира и претендента на пояса.

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет поединок с абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хэйни.

В преддверии боя боксеры примут участие в финальной пресс-конференции, на которой ответят на вопросы журналистов.

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Мероприятие состоится в среду, 17 мая. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция пресс-конференции Ломаченко - Хэйни:

Напомним, бой Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее Ломаченко назвал свою мотивацию на бой с Хэйни.