Хирн оценил возможность проведения боксерского боя между Джошуа и Нганну

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что его подопечный Энтони Джошуа не подерется с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Фрэнсис Нганну подерется на Ближнем Востоке. Не знаю, можно ли это назвать фрик-шоу, ведь он все-таки умеет боксировать, но заплатят ему много.

Я разговаривал с Энтони Джошуа. Хоть ему и нравится эта идея, он очень сфокусирован на боксерской карьере и не хочет отвлекаться на бесполезные дела.

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Да, Нганну опасен, но Джошуа готовится к встрече с Деонтеем Уайлдером, а Фрэнсис ему в этом только помешает", – сказал Хирн в интервью MMA News.

Напомним, в начале текущего года 36-летний камерунец официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.