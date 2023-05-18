iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Хирн оценил возможность проведения боксерского боя между Джошуа и Нганну

Представитель британца опроверг все слухи.
Сегодня, 19:20
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Известный промоутер Эдди Хирн заявил, что его подопечный Энтони Джошуа не подерется с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну. 

"Фрэнсис Нганну подерется на Ближнем Востоке. Не знаю, можно ли это назвать фрик-шоу, ведь он все-таки умеет боксировать, но заплатят ему много.

Я разговаривал с Энтони Джошуа. Хоть ему и нравится эта идея, он очень сфокусирован на боксерской карьере и не хочет отвлекаться на бесполезные дела.

Читай также: Хирн: Я слышал, что бой Усика и Дюбуа может сорваться

Да, Нганну опасен, но Джошуа готовится к встрече с Деонтеем Уайлдером, а Фрэнсис ему в этом только помешает", – сказал Хирн в интервью MMA News.

Напомним, в начале текущего года 36-летний камерунец официально покинул сильнейшую лигу мира, освободив чемпионский пояс UFC в тяжелом весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Эдди Хирн фрэнсис нганну

Статьи по теме

Джонс потроллил в соцсетях Нганну за отказ от боя с ним Джонс потроллил в соцсетях Нганну за отказ от боя с ним
Кормье: Нганну установил новый стандарт зарплат для бойцов Кормье: Нганну установил новый стандарт зарплат для бойцов
Нганну назвал дату дебюта в PFL Нганну назвал дату дебюта в PFL
Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL Нганну прокомментировал свое решение перейти в PFL
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Манчестер Сити - Реал 4:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Blast Paris Major 2023: Heroic сыграют с FaZe, Intro The Breach попытаются обыграть Vitality
просмотров
Плей-офф НБА: стартовали финалы конференций
просмотров

Последние новости

Европа21:42
Рамсдейл подписал новый долгосрочный контракт с Арсеналом
Формула 121:31
Пилот Альфа Таури помог справиться с последствиями наводнения в Италии
НБА21:16
Увольнение Дока Риверса из Филадельфии "шокировало" Эмбиида
Европа20:57
Атлетико интересуется защитником Барселоны
Европа20:51
Нагельсманн не получит премию в случае, если Бавария станет чемпионом Германии
Европа20:31
Легенда Аякса повесит бусты на гвоздь по окончании сезона
НБА20:29
Генменеджер Уорриорз, создавший четрыхекратных чемпионов НБА, близок к уходу из организации
Другие страны19:54
ФИФА представила официальный логотип чемпионата мира 2026 года
Европа19:51
В Реале определились с судьбой Анчелотти
Европа19:45
FA потребует от ФИФА международного бана для Тоуни
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK