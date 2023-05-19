Стало известно, где может состояться бой Усик - Дюбуа

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика Эгис Климас высказался о потенциальном поединке своего подопечного с обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа.

По словам функционера, сейчас рассматривается три места, где может пройти бой.

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"Есть большой смысл провести бой с Дюбуа в Великобритании. Но есть еще и Ближний Восток, а также мы думаем о том, чтобы организовать этот поединок в Польше.

Там много украинцев, и у нас не будет проблем с тем, чтобы собрать стадион. Нас сильно поддержит польское министерство спорта и правительство. Так что будет здорово, если это произойдет", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее сообщалось, что Усик оригинально потроллил Фьюри, которой пожаловался на выбор соперника.