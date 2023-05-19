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Менеджер Усика отреагировал на потенциальный бой с Уайлдером

Эгис Климас назвал следующего соперника украинского чемпиона.
Сегодня, 10:40
Эгис Климас / Getty Images
Эгис Климас / Getty Images

Эгис Климас, менеджер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался о планах украинского боксера.

По словам функционера, команда Усика не рассматривает возможность проведения боя против Деонтея Уайлдера.

"Сейчас перед нами Дюбуа, мы проведем пресс-конференцию. Я никогда не думал о том, чтобы двигаться в другом направлении".

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"Если пойти этим путем не получится, то мы выберем другой маршрут", - сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее сообщалось, если Даниэль Дюбуа не сможет провести бой с Усиком, то его может заменить Деонтей Уайлдер.


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