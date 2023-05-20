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"Теперь он мой": Ломаченко оригинально отреагировал на толчок Хэйни

Спортсмен из Украины не сомневается в своих силах.
Сегодня, 09:20
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион в трех дивизионах Василий Ломаченко высказался о поведении своего будущего соперника, абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни во время официально процедуры взвешивания.

Американец толкнул спортсмена с украинским паспортом, однако это никак не повлияло на Ломаченко.

"Теперь он мой. Он мой. У него нет силы. Сегодня я почувствовал его силу. Хэйни, это сделал, потому что напуган. Он напуган. Я уверен в этом на 100%", - заявил Ломаченко.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что украинец перевесил американца на церемонии взвешивания.


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