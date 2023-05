Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни.

В преддверии поединка боксеры прошли прошли процедуру взвешивания.

Во время дуэли взглядов американский боксер вступил в перепалку с Ломаченко, а затем брутального того толкнул. Командам пришлось вмешаться, а затем американец ушел со сцены.

The moment that everyone has been waiting for 🗣️



Following the weigh-in, Devin Haney shoved Vasiliy Lomachenko across the stage 😮 #HaneyLoma pic.twitter.com/IVvm99Ln1Y