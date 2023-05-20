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Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

Американец не сдержал эмоций в преддверии поединка.
Сегодня, 08:40
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни.

В преддверии поединка боксеры прошли прошли процедуру взвешивания.

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Во время дуэли взглядов американский боксер вступил в перепалку с Ломаченко, а затем брутального того толкнул. Командам пришлось вмешаться, а затем американец ушел со сцены.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. 

Ранее сообщалось, что промоутерская компания бесплатно покажет для украинцев бой Ломаченко - Хэйни.


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Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

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