Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов
Бывший чемпион мира в трех дивизионах Василий Ломаченко проведет бой с абсолютным чемпионом в легком весе Девином Хейни.
В преддверии поединка боксеры прошли прошли процедуру взвешивания.
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Во время дуэли взглядов американский боксер вступил в перепалку с Ломаченко, а затем брутального того толкнул. Командам пришлось вмешаться, а затем американец ушел со сцены.
The moment that everyone has been waiting for 🗣️— Sporting News Fights (@sn_fights) May 19, 2023
Following the weigh-in, Devin Haney shoved Vasiliy Lomachenko across the stage 😮 #HaneyLoma pic.twitter.com/IVvm99Ln1Y
🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿🍿#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/lFkDJDQa71— Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023
Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.
Ранее сообщалось, что промоутерская компания бесплатно покажет для украинцев бой Ломаченко - Хэйни.