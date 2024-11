Ризнык получил идеальную оценку от одного из статистических порталов за матч с ПСВ

Статистические порталы определились со своими оценками по итогам обидно проигранного Шахтером матча против ПСВ.

Все сайты беспрекословно признали лучшим в составе Шахтера Дмитрия Резника, а SofaScore еще и поставили украинцу идеальную оценку - 10 баллов.

Источник также отметил, что согласно их базе данных ни один голкипер не делал больше сейвов в Лиге чемпионов чем Ризнык.

🔟 | PERFECTION



Dmytro Riznyk has tonight become the first GK in our entire #UCL database (since 2003/04) with more than 13 saves in one match! 🤯



Unfortunately, not even his heroics could stop Shakhtar Donetsk from giving up a two-goal lead to lose 3–2 v PSV. 😕#PSVShakhtar pic.twitter.com/93pgJ8isif