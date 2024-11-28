iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСВ - Шахтер: обзор и результат матча Лиги чемпионов 27.11.2024

Украинский коллектив не добыл три очка несмотря на невероятную игру Дмитрия Ризныка.
Сегодня, 00:03
Главный герой матча несмотря на результат / Getty Images
Главный герой матча несмотря на результат / Getty Images

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер на выезде встретился с ПСВ.

Донецкий коллектив прекрасно начал поединок, приголомив своего соперника уже на 8-ой минуте.

Ризнык после первого своего сэйва быстро выбросил мяч на Ефима Коноплю, который прошелся по правому флангу, обыгравшись с Зубковым, и прострелил на Даниила Сикана.

Эйндховенцы не стушевались после первого гола в матче и продолжили давить на украинский коллектив. На 20-ой минуте Люк де Йонг пробил в створ ворот, но Ризнык был на месте, через минуту Мауро Жуниор пробил мимо ворот.

Позже Де Йонг снова заставил работать Ризныка, а впоследствии голкипера Шахтера поочередно заставляли работать Ноа Ланг, Исмаэль Сайбари и Йоан Бакайоко. Результат всегда один и тот же - сейв Дмитрия.

Уверенность вратаря «горняков» передалась его партнерам и на 37-ой минуте Александр Зубков удвоил преимущество над номинальным фаворитом матча.

После того, как Шахтер обеспечил себе достаточно комфортное преимущество матч развивался по одному сценарию. Игроки ПСВ бьют по воротам - Ризнык делает сэйв.

Переломный момент произошел на 69-ой минуте. Педро Энрике получил красную карточку, оставив Шахтер в меньшинстве, а минут за 20 до этого арбитр не удалил Малика Тилльмана за удар шипами в колено Данилу Сикану.

После этого Ризнык продолжал исправно выполнять свою работу, но, к сожалению, на 88-ой минуте Малик Тилльман хитрым ударом со штрафного сократил отставание, на 90-ой он же же пробил шикарно в «девятку», а на 90+5-ой Рикардо Пепи установил окончательный счет.

Статистика матча ПСВ - Шахтер

ПСВ - Шахтер 3:2

Голы: Тилльман, 88, 90+1, Пепи, 90+5 - Сикан, 8, Зубков, 37

xG: 2.84 - 1.02

Удары: 35 - 12

Удары в створ ворот: 18 - 3

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер ПСВ

Статьи по теме

Ризнык получил идеальную оценку от одного из статистических порталов за матч с ПСВ Ризнык получил идеальную оценку от одного из статистических порталов за матч с ПСВ
ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
ПСВ - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов
Помочь журналистам

Видео

ПСВ - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
ПСВ - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов00:59
ПСВ - Шахтер: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:43
Ризнык получил идеальную оценку от одного из статистических порталов за матч с ПСВ
Лига Чемпионов00:23
Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:09
Лига чемпионов: Бенфика забила трижды Монако, поражения Шахтера, Реала, ничья Ювентуса
Лига Чемпионов00:03
Шахтер обидно уступил ПСВ
Вчера, 23:53
Лига Чемпионов23:53
Ливерпуль в матче с двумя нереализованными пенальти победил Реал в Лиге чемпионов
Украина23:40
"Замужем. Люблю мужа": Жена игрока сборной Украины подтвердила примирение с ним после измены
Лига Европы23:10
Динамо - Викторя Пльзень: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Европа22:55
Экс-тренер Ман Юнайтед нашел работу в аутсайдере АПЛ
Лига Чемпионов22:26
Трубин не пожал руку россиянину перед игрой Лиги чемпионов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK