ПСВ - Шахтер: обзор и результат матча Лиги чемпионов 27.11.2024

Украинский коллектив не добыл три очка несмотря на невероятную игру Дмитрия Ризныка.

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Шахтер на выезде встретился с ПСВ.

Донецкий коллектив прекрасно начал поединок, приголомив своего соперника уже на 8-ой минуте.

Ризнык после первого своего сэйва быстро выбросил мяч на Ефима Коноплю, который прошелся по правому флангу, обыгравшись с Зубковым, и прострелил на Даниила Сикана.

Эйндховенцы не стушевались после первого гола в матче и продолжили давить на украинский коллектив. На 20-ой минуте Люк де Йонг пробил в створ ворот, но Ризнык был на месте, через минуту Мауро Жуниор пробил мимо ворот.

Позже Де Йонг снова заставил работать Ризныка, а впоследствии голкипера Шахтера поочередно заставляли работать Ноа Ланг, Исмаэль Сайбари и Йоан Бакайоко. Результат всегда один и тот же - сейв Дмитрия.

Уверенность вратаря «горняков» передалась его партнерам и на 37-ой минуте Александр Зубков удвоил преимущество над номинальным фаворитом матча.

После того, как Шахтер обеспечил себе достаточно комфортное преимущество матч развивался по одному сценарию. Игроки ПСВ бьют по воротам - Ризнык делает сэйв.

Переломный момент произошел на 69-ой минуте. Педро Энрике получил красную карточку, оставив Шахтер в меньшинстве, а минут за 20 до этого арбитр не удалил Малика Тилльмана за удар шипами в колено Данилу Сикану.

После этого Ризнык продолжал исправно выполнять свою работу, но, к сожалению, на 88-ой минуте Малик Тилльман хитрым ударом со штрафного сократил отставание, на 90-ой он же же пробил шикарно в «девятку», а на 90+5-ой Рикардо Пепи установил окончательный счет.

Статистика матча ПСВ - Шахтер

ПСВ - Шахтер 3:2

Голы: Тилльман, 88, 90+1, Пепи, 90+5 - Сикан, 8, Зубков, 37

xG: 2.84 - 1.02

Удары: 35 - 12

Удары в створ ворот: 18 - 3

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