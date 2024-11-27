Реакция соперника говорит сама за себя.

В рамках 5-го тура Лиги чемпионов Бенфика Анатолия Трубина в гостях встречается с Монако.

В составе монегасков выступает представитель страны-террористки Александр Головин, который в этом матче вышел в старте.

На предматчевом приветствии с игроками соперника Трубин проявил свою позицию и не пожал руку полузащитнику из государства-оккупанта. Тот отреагировал на это улыбнувшись и оглянувшись на Анатолия.

На момент написания матча продолжается первый тайм. Счет - 1:0 в пользу Монако.

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