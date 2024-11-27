Ливерпуль в матче с двумя нереализованными пенальти победил Реал в Лиге чемпионов
Во вторник, 27 ноября, состоялся матч, в котором Ливерпуль принимал Реал в рамках пятого тура Лиги чемпионов.
В первом тайме команды создали моменты, но не реализовали их.
После перерыва Мак Аллистер отметился голом, забив с передачи Брэдли.
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Реал имел возможность отыграться, но Килиан Мбаппе не реализовал пенальти. Келлехер отразил удар.
Уже через пару минут Ливерпуль получил право на пенальти. Салах "поддержал" звезду Реала и не забил - пробил мимо ворот.
В конце встречи Гакпо увеличил преимущество своей команды, установив финальный счет - 2:0.
Статистика матча Ливерпуль - Реал пятого тура Лиги чемпионов
Ливерпуль - Реал 2:0
Голы: Мак Аллистер, 52, Гакпо, 77
Ожидаемые голы (xG): 2.51 - 1.09
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 17 - 10
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 8 - 5
Фолы: 10 - 10
Ливерпуль: Келлегер - Брэдли (Александер-Арнольд, 86), Конате, ван Дейк, Робертсон - Джонс (Собослаи, 82), Гравенберх, Мак Аллистер - Салах, Нуньес (Гакпо, 68), Диас
Реал Мадрид: Куртуа - Вальверде, Асенсио, Рюдигер, Менди (Гарсия, 71) - Модрич (Эндрик, 79), Камавинга (Себальйос, 56), Беллингем - Гюлер (Васкес, 57), Мбаппе, Диас
Предупреждения: Нуньес, Гравенберх, Аллистер - Асенсио, Менди, Себальйос
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