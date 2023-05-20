"Это только начало": Хэйни - о своем толчке Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни высказался по поводу инцидента на церемонии взвешивания перед боем против Василия Ломаченко.

Американский боксер толкнул спортсмена с украинским паспортом, что означало лишь начала дуэль.

"Время наконец-то пришло. Ожидание было долгим - четыре года. Я всегда мечтал устроить с ним битву взглядов. Мы пришли в движение, и теперь наконец пришла пора. Это было только начало. Вы видели, как легко я его толкнул? Он меньше меня, и я навяжу ему свою волю".

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"Это бой за наследие. Это моя мечта - быть здесь. Я благодарен Аллаху за все это. Я давно хотел этого боя, и вот он здесь. Я не могу дождаться, когда покажу, насколько велик Девин Хэйни. Это поединок, который продемонстрирует мое величие", - сказал Хэйни в интервью YouTube-каналу Top Rank Boxing.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что Ломаченко оригинально отреагировал на толчок Хэйни.