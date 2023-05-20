"Он знает, что произойдет": Ломаченко отреагировал на обвинения Хэйни

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о поединке против обладателя бесспорного титула в легком весе Девина Хэйни.

Ломаченко заявил, что не считает себя грязным бойцом, несмотря на обвинения соперника. По словам 35-летнего боксера, американец боится его.

"Зачем ты это делаешь? Ты должен драться внутри ринга. Он говорит о моих грязных боях, но сейчас я понимаю, что он просто боится. Он знает, что произойдет. Хэйни понимает, почему все это произошло. Я всегда буду работать, работать и работать. Вот почему он говорит об этом".

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"Возможно то, что я работаю, для него является грязным. Он знает, что ему будет очень тяжело. Хэйни это понимает", - приводит слова Ломаченко Boxing News 24.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ранее сообщалось, что Ломаченко оригинально отреагировал на толчок Хэйни.