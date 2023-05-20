Рой Джонс объяснил, чего не хватает Ломаченко для победы над Хэйни

Легендарный боксер Рой Джонс-младший высказался о поединке Василия Ломаченко и обладателя абсолютного чемпионства в легком весе Девина Хэйни.

По словам спортсмена, у боксера с украинским паспортом нет навыков, которые помогут ему победить.

"Ломаченко может повернуть время вспять, но у него нет взрывной силы. В высшей весовой категории сложнее. Я смог стать чемпионом мира в супертяжелом весе, потому что обладал взрывной силой. Если у вас нет этого, то очень сложно драться с парнями, которые больше. В противном случае вам лучше не связываться с этим бойцами".

Читай также: Шокирующее поведение: Хэйни толкнул Ломаченко во время дуэли взглядов

"У вас должна быть либо взрывная сила, либо размер. В случае Ломаченко, он должен выиграть соревнование по силе удара, чтобы победить Хэйни. Только в таком случае он сможет нейтрализовать преимущество в габаритах оппонента. У него нет этого навыка, поэтому это будет другой бой для Ломаченко", - приводит слова Джонса ProBox TV.

Напомним, поединок Девина Хэйни и Василия Ломаченко состоится 20-го мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада, США. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция боя.