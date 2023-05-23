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"Все знают, что он проиграл": Малиньяджи оценил итог боя Ломаченко - Хэйни

Пол Малиньяджи уверен, что судьи помогли американцу защитить чемпионское звание.
Сегодня, 13:06
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи высказался о победе Девина Хэйни в поединке с Василием Ломаченко за звание абсолютного чемпиона легкого веса.

По словам боксера, американец выиграл незаслуженно, а судьи подарили ему победу.

"Реакция всего боксерского сообщества говорит сама за себя. Я был готов похвалить Хэйни за определенные вещи, которые он сделал в ринге, потому что Девин удивил меня и сделал кое-что лучше, чем я ожидал, но он все равно проиграл бой. Это было ясно как божий день".

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"Все знают, что он проиграл бой. По факту все в боксе, за исключением одного-двух человек, практически единогласно посчитали, что Хэйни проиграл поединок. Это боксерская политика. У 24-летнего абсолютного чемпиона более перспективное будущее, нежели у 35-летнего бойца. К сожалению, боксерский бизнес не испытывает никакого уважения", - приводит слова Малиньяджи Boxing News 24.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). На ISPORT.ua доступно видео лучших моментов боя.


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