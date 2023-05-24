Стивенсон призвал Хэйни дать реванш Ломаченко

Бывший чемпион в двух весовых категориях Шакур Стивенсон заявил о том, что обладатель бесспорного титула в легком дивизионе Девин Хэйни должен дать реванш Василию Ломаченко.

По словам американца, спортсмен с украинским паспортом заслужил получить второй бой.

"Поединок с Ломаченко еще не закончен. До поединка с Хэйни я думал, что он уже не тот боец, но потом после боя с Девином, я понял, что Ломаченко все еще боксер высокого уровня. Я хотел бы оказаться с ним в ринге".

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"Если бы я был на месте Девина, то наверняка отыграл бы все назад, потому что не хотел, чтобы фанаты судили меня по этому бою. Я бы не хотел, чтобы они думали, что этот парень побил меня. Это будет угнетать Девина до конца карьеры", - приводит слова Стивенсона Boxing News 24.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115)

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес отреагировал на поражение украинца от американца.