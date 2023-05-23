"Это едва ли ограбление": Хирн оценил результат боя Хэйни - Ломаченко

Знаменитый промоутер Эдди Хирн высказался о победе абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни над Василием Ломаченко.

По его словам, в столь близком поединке не стоит называть поражение боксера из Украины ограблением.

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"Я не видел бой полностью, но следил за ним в Twitter. Я также пересмотрел лучшие моменты. Мне не нравятся разговоры, что это ограбление. Спрашиваешь человека, какой счет вышел у него, а он отвечает, что 115-113 в пользу Ломаченко. Так что это едва ли ограбление. Это твое мнение. И легко может быть 115-113 в другую сторону.

Я думаю, что большинство людей чувствует, что Ломаченко выиграл бой. Но порой в боксе люди принимают решение еще перед поединком. Говорят, что Лому ограбили, но мне бой показался очень близким. Думаю, большинство людей почувствовало, что 116-112 - это слишком большая разница. Но я полагаю, что здесь дело в том, что вам нравится", - сказал Хирн в комментарии iFL TV.

Ранее Ломаченко обратился к болельщикам после поражения от Хэйни.