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Малиньяджи: Бокс не заслуживает таких людей, как Ломаченко

Пол Малиньяджи признал, что спортсмен из Украины был обворован.
Сегодня, 08:23
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Пол Малиньяджи поделился мнением по поводу будущего Василия Ломаченко после поражения от Девина Хэйни.

По мнению спортсмена, боксер с украинским паспортом должен завершить карьеру.

"Я бы хотел, чтобы он ушел на пенсию. Ему 35 лет, и с каждым днем он все дальше отходит от своего пика. Хотя бой с Хэйни был конкурентным, но я не думаю, что нужно обязательно проводить реванш. Бокс не заслуживает таких людей, как Ломаченко.

Никто не заслуживает нечестного отношения, но даже величайшие бойцы в истории не избежали несправедливого судейства в их боях. Пернелла Уиттакера огорчили в бою против Хулио Сезара Чавеса, когда он должен был нанести ему первое поражение. Так же было с Роем Джонсом, когда его дисквалифицировали с Монтеллем Гриффином, хотя он был самым неприкасаемым бойцом в истории".

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Малиньяджи заявил, что Ломаченко должен был выиграть пояса, однако теперь ему необходимо уйти.

"Момент коронации Ломаченко должен был наступить в 35 лет, когда он завоевал звание абсолютного чемпиона в легком весе и ушел в закат. У великих бойцов крадут момент, чтобы поставить жирную точку в их карьере. После такого они должны уйти и никогда не возвращаться", - цитирует Малиньяджи ProBox TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). 

Ранее сообщалось, что команда Ломаченко обратилась к боксерским организациям с особой просьбой.


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