"Его ограбили": Звездный комментатор UFC отреагировал на поражение Ломаченко

Комментатор UFC Джо Роган поделился мнением по поводу победы абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни над Василием Ломаченко.

По словам специалиста, спортсмен с украинским паспортом был ограблен.

"Ломаченко ограбили. Я считаю, что его ограбили. Комментаторы очень усердно пытались не говорить, что его ограбили, они лавировали, говорили о близких раундах, но я вообще этого не увидел. Мне кажется, что Ломаченко победил решением".

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"Я бы хотел пересмотреть этот поединок в тишине, без комментаторов, и попытаться посчитать каждый раунд. Но, на мой взгляд, Ломаченко выиграл с разницей в два раунда", - приводит слова Рогана MMA Sound.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Стивенсон изъявил желание провести бой с Ломаченко.