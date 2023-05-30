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"Вернуться и побыть дома": Ломаченко - о своем будущем

Боксер сосредоточен на отдыхе, чтобы потом возобновить карьеру.
Сегодня, 13:10
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко высказался о своем будущем после поражения в бою против абсолютного чемпиона легкого дивизиона Девина Хэйни.

По словам спортсмена из Украины, он намерен вернуться домой, а затем строить планы.

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"Сейчас я не думаю о будущем, потому что мы только закончили тяжелую работу, провели этот бой. Я хочу вернуться и побыть дома, немного расслабиться, слегка изменить свою жизнь. После этого мы начнем думать о будущем, о том, что будет дальше", - сказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее спортсмен с украинским паспортом отреагировал на спорное решение судей в бою с Хэйни.


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