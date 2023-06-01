"Портит себя плохими решениями": Экс-соперник Усика наехал на Фьюри

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался по поводу срыва поединка за бесспорный титул в супертяжелом дивизионе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам британца, его соотечественник имеет плохую репутацию вне ринга.

"Усик согласился на 30 процентов от гонорара, и мы все подумали, что дело сделано, не так ли? А потом был шок: "Как бой сорвался?". Парень согласился на самые не выгодные условия для себя. Могу сказать, что в этом всем нет смысла. Усик приносит три пояса, а Фьюри один. Он получит 30 процентов дохода, а ты 70".

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"Я знаю, как это иметь дело с Усиком. Это проще простого. Парень просто хочет драться. Мне нравится Тайсон Фьюри, как боец, он крепкий, но не как человек, с которым можно вести переговоры. Фьюри - блестящий боец, который портит свой имидж плохими решениями на заднем фоне", - приводит слова Беллью Boxing Social.

Ранее стали известны боксеры, с которыми хочет провести бой Фьюри.