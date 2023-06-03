Катмен Ломаченко отреагировал на судейское решение в бою с Хэйни

Расс Анбер, катмен бывшего чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко, поделился мнением по поводу судейского решение поединка между его подопечным и обладателем бесспорного титула в легком весе американцем Девином Хэйни.

По словам специалиста, каждый раз, когда он пересматривал бой, победителем становился украинец.

"Я трижды пересматривал бой Хэйни и Ломаченко, и каждый раз выбираю Василия в качестве победителя. Пришло время комиссиям и санкционирующим органам изменить способ подсчета очков в боях.

Даже 12-й раунд - единственная причина, почему Ломаченко не отдали его, потому что он не был так активен, как в 10-м и 11-м. После каждого просмотра я отдаю Василию либо восемь раундов против четырех, либо семь против пяти. Я не могу найти семь раундов, которые можно было бы отдать Хэйни".

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"В ту ночь, в Лас-Вегасе, когда объявили счет 116-112, я чувствовал себя комфортно, так как был уверен, что это в пользу Ломаченко. Потом услышал 115-113. Я подумал: "Мы сделали это", но оказался не прав", - приводит слова Анбера ProBox TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115).

Ранее сообщалось, что Усик прокомментировал поражение Ломаченко.