Потенциальный соперник Ломаченко может провести бой с легендой бокса

Райан Гарсия может оказаться в одном ринге с бывшим чемпионом в восьми весовых категориях.

Промоутер американца Райна Гарсии Оскар Де Ла Хойя заявил, что его подопечный может провести бой против бывшего чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо.

По словам функционера, данный поединок соберет огромную аудиторию.

"Послушайте, ребята, я собираюсь дать вам эксклюзив. Я присматриваюсь к Мэнни Пакьяо. Мэнни против Райана, вы представляете, насколько это будет грандиозно? Это больше, чем какое-либо из предложений, которые мы имеем сейчас".

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"У меня есть несколько козырей в рукавах. К примеру, это был бы промежуточный вес. Я не уверен, что подобное предложение сработает, но я собираюсь использовать этот и другие варианты. Посмотрим, что будет лучше для Райана", - приводит слова промоутера Boxing News 24.

Напомним, в апреле Гарсия проиграл Джервонте Дэвису нокаутом в седьмом раунде и потерпел первое поражение в карьере.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия назвал трех потенциальных соперников.