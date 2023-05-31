Промоутер назвал потенциального соперника Хэйни в новой весовой категории

Промоутер Эдди Хирн заявил, что абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни может встретиться в ринге с обладателем титула WBC в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом.

По его словам, американский боксер уже связывался с ним и выразил готовность провести подобный поединок.

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"Хэйни звонил мне. У нас был отличный разговор. Он хочет драться с Прогрейсом. Это отличный бой. Девин хочет подняться в первый полусредний вес, выиграть пояс. Я сказал ему: "Ты должен быть осторожнее". Потому что сейчас его ценность в том, что он абсолютный чемпион мира. Поэтому когда он поднимется в дивизион выше - это риск, который он принимает.

Но Хэйни определил Прогрейса потенциальным соперником. Думаю, это потрясающий поединок. Реджис любит драться, он уже получил в соперники Сорилью на 17 июня. Прогрейс должен разорвать соперника на куски и бросить вызов Хэйни. Мы должны собрать их на одном ринге. Надо найти правильные цифры для обоих ребят. Верю, мы можем организовать этот бой", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Ранее Шакур Стивенсон заявил, что Девин Хэйни обязан дать Василию Ломаченко реванш.