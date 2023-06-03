Стало известно, почему Усик не посетил бой Ломаченко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF Александр Усик объяснил, почему он не присутствовал на бое за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Девином Хэйни и Василием Ломаченко.

По словам украинца, у него нет разногласий с соотечественником. Усик не смог посетить поединок, ведь у него супруги Екатерины был день рождения.

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"Конечно, нет. Он мой близкий друг, которого я люблю и уважаю. В те дни жена праздновала свой день рождения. Ей исполнилось 35, это юбилей. Я готовил ей праздник и никак не мог пойти на бой Василия. Это не значит, что наши отношения стали хуже. Это мой брат", - приводит слова украинца Przegląd Sportowy.

Ранее сообщалось, что Усик рассказал о позиции Ломаченко в войне с россией.