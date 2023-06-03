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"Он был незащищенным": Катмен Ломаченко оценил поражение в бою с Хэйни

Расс Анбер заявил, что спортсмен из Украины хотел победить, в отличии от его соперника.
Сегодня, 12:30
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Катмен экс-чемпиона в трех весовых категориях Василия Ломаченко Расс Анбер высказался по поводу поражения его подопечного в бою с действующим обладателем бесспорного титула в легком дивизионе Девином Хэйни.

По словам специалиста, спортсмен с украинским паспортом хотел выиграть, а его оппонент лишь хотел избежать поражения.

"Мне до сих пор больно за Ломаченко. Он пострадал. Василий такой незащищенный. Когда он проиграл Салидо, рефери тогда проделал ужасную работу, позволив Орландо избежать наказания за фолы на протяжении всего боя. С Лопесом он дрался без пункта о матче-реванше".

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"Когда он дрался с Хэйни, я видел преимущество Василия и не могу поверить, что трое судей у ринга видели что-то другое. Рефери проделал хорошую работу, был очень быстр, но Хэйни постоянно хватал руку Ломаченко, и ему приходилось вырываться. В этом бою я видел, как Василий боролся, чтобы победить, а Хэйни, чтобы не проиграть", - приводит слова катмена ProBox TV.

Напомним, Ломаченко проиграл Хэйни единогласным решением судей (112-116, 113-115, 113-115). 

Ранее сообщалось, что катмен Ломаченко отреагировал на судейское решение в бою с Хэйни.


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