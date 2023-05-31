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Бывший соперник Хэйни выделил сильные стороны абсолютного чемпиона

Камбосос объяснил, в чем американец может превосходить своих оппонентов.
Сегодня, 17:34
Камбосос дважды проиграл Хэйни / Getty Images
Камбосос дважды проиграл Хэйни / Getty Images

Джордж Камбосос рассказал, в чем силен абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни, от которого он дважды потерпел поражение.

Австралийский боксер отметил, как американец успешно может использовать свои габариты.

"Дело в том, что у Хэйни большой размах рук. По этому параметру он превосходит меня на 10 сантиметров, и мы знали об этом перед боем. Но главное, как он контролирует эти 10 сантиметров. Размах твоих рук может составлять и 2,5 метра, но при этом ты не умеешь контролировать дистанцию.

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Я спарринговал с парнями, которые были выше, длиннее Хэйни и имели больший размах рук, но все равно мог прорываться на ближнюю дистанцию, наказывать и ломать их. Однако Девин знает, как контролировать дистанцию, размах рук и свои движения.

Он стал лучше между нашими боями. Скажу честно, в первом поединке я не особо почувствовал многие его удары. Он вышел на бой с планом работать джебом и двигаться. Во втором поединке он больше застаивался на месте. Его сила увеличилась между первым и вторым поединками", - цитирует Камбососа Bad Left Hook.

Ранее сообщалось, что Джордж Камбосос бросил вызов Василию Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: девин хэйни Джордж Камбосос

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