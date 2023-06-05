Фьюри - Нганну: Нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива
Оба спортсмена решили друг друга задеть в соцсетях.
Новоиспеченный боец PFL Фрэнсис Нганну вызвал на бой Тайсона Фьюри.
"В любом случае я буду готов, Тайсон Фьюри", – камерунец в соцсетях, прикрепив видео.
Anyway … I’ll be ready @Tyson_Fury pic.twitter.com/dlh4oOU7GT— Francis Ngannou (@francis_ngannou) June 4, 2023
На это британский боксер ответил в своей манере в Инстаграме.
"Я нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива, здоровый жесткий бомжара", – написал Фьюри.
Ранее Хирн оценил возможность проведения боксерского боя между Джошуа и Нганну.