Фьюри - Нганну: Нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива

Оба спортсмена решили друг друга задеть в соцсетях.

Новоиспеченный боец PFL Фрэнсис Нганну вызвал на бой Тайсона Фьюри.

"В любом случае я буду готов, Тайсон Фьюри", – камерунец в соцсетях, прикрепив видео.

На это британский боксер ответил в своей манере в Инстаграме.

"Я нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива, здоровый жесткий бомжара", – написал Фьюри.

Ранее Хирн оценил возможность проведения боксерского боя между Джошуа и Нганну.