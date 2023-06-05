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Фьюри - Нганну: Нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива

Оба спортсмена решили друг друга задеть в соцсетях.
Сегодня, 11:53
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Новоиспеченный боец PFL Фрэнсис Нганну вызвал на бой Тайсона Фьюри. 

"В любом случае я буду готов, Тайсон Фьюри", – камерунец в соцсетях, прикрепив видео.

На это британский боксер ответил в своей манере в Инстаграме.

"Я нокаутирую тебя даже после 15 пинт пива, здоровый жесткий бомжара", – написал Фьюри.

Ранее Хирн оценил возможность проведения боксерского боя между Джошуа и Нганну.

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