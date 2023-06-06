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"Он жертва": Президент WBC встал на защиту Фьюри

Маурисио Сулейман обвинил потенциальных соперников в срыве боев с британским чемпионом.
Сегодня, 08:30
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался по поводу положения Тайсона Фьюри в дивизионе.

По словам функционера, британский боксер не виноват, что не может получить себе соперника.

"Он жертва. Жертва статуса величайшего бойца современности. Очень жаль, что все остальные бойцы недоступны из-за денег. Они не хотят драться с ним. Они пользуются своим денежным положением, и это просто несправедливо. Тайсон Фьюри готов подраться с любым из них.

WBC ждала. Мы проявили большую гибкость при попытке устроить бой Фьюри - Усик, который очень хорошо выглядел в марте. У нас была гибкость относительно боя Фьюри - Джошуа. Мы назначали поединок Деонтей Уайлдер - Энди Руис финальным элиминатором за статус обязательного претендента. Это просто трагедия - видеть, что в дивизионе, в котором есть так много отличных боев, эти поединки не проходят".

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"Я немного разочарован. Мне очень жаль Фьюри. Это не его вина, не вина кого-то другого, а просто жадность, продажа, выставление претендентами своей цены", - приводит слова Сулеймана talkSPORT.

Ранее стал известен гонорар Усика за бой с Фьюри в Саудовской Аравии.


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