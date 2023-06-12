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Выставочный бой Мейвезера закончился массовой дракой

Американский боксер подарил фанатам зрелище, однако в неожиданном формате.
Сегодня, 08:33
Флойд Мейвезер / Getty Images
Флойд Мейвезер / Getty Images

В американском Санрайзе (штат Флорида) на FLA Live Arena завершился вечер бокса, который возглавил выставочный бой Флойда Мейвезера против Джона Готти.

Непобежденный бывший чемпион сразу начал создавать давление на соперника, у которого практически ничего не получалось в ринге. Готти пытался что-то сделать в атаке, однако много пропускал боковых и джебов. Джон обратился к арбитру, чтобы тот сделал замечание Флойду, ведь тот, по его словам, бьет по затылку.

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В четвертом раунде между боксерами случилась перепалка, которая только усилила эмоции в ринге. В шестом раунде рефери остановил бой и дисквалифицировал Готти за постоянные нарушения правил. 

Джон был недоволен решением рефери и набросился на Мейвезера. В результате чего в ринге началась массовая драка.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры.


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