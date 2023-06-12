Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес заявил, что собирается повесить перчатки на гвоздь.

Американский боксер в Instagram опубликовал пост, в котором подвел итоги карьеры.

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"Какое облегчение! Ушел на вершине. Благодарю бокс за потрясающую жизнь, которую он обеспечил для меня и всех, кого я люблю. Дважды величайший", - написал Лопес.

Напомним, в своем последнем бою Теофимо Лопес победил Джоша Тейлора, став чемпионом в первом полусреднем весе.