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Теофимо Лопес победил Джоша Тейлора, став чемпионом в первом полусреднем весе

Бывший абсолют легкого дивизиона завоевал титул в новой весовой категории.
Сегодня, 08:40
Лопес одолел Тейлора / Getty Images
Лопес одолел Тейлора / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Джош Тейлор потерпел поражение от Теофимо Лопеса и потерял свой титул.

Поединок прошел в ночь на воскресенье, 11 июня, на арене Hulu Theater at Madison Square Garden в Нью-Йорке, США и стал главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

Источник: Getty Images

После достаточно равных первых трех раундов бывший абсолютный чемпион легкого дивизиона начал наращивать инициативу и уже владел преимуществом до конца боя. В четвертой трехминутке претенденту удалось потрясти чемпиона, но времени на то, чтобы добить его, не хватило.

В девятом раунде Лопес устроил избиение Тейлору, которого от падения спасли канаты. В заключительной трехминутке американский боксер также был близок к тому, чтобы завершить поединок досрочно, но британцу все же удалось выстоять до финального гонга.

В итоге Теофимо Лопес одержал победу единогласным решением судей со счетом 115-113, 115-113, 117-111 и завоевал пояс WBO в первом полусреднем весе.

Источник: Getty Images

Ранее сообщалось, что Сергей Деревянченко потерпел поражение от Хайме Мунгии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джош Тейлор Теофимо Лопес

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