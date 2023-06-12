Холифилд назвал лучшего супертяжеловеса в данный момент
Легендарный боксер выделил потенциального соперника Александра Усика.
Легендарный бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд высказался о лучшем супертяжеловесе на данный момент.
По словам американца, лучшим является обладатель чемпионского титула WBC Тайсон Фьюри.
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"Я думаю, что прямо сейчас лучший супертяжеловес в мире - Тайсон Фьюри. Он парень, которого никто не побил. Что бы вы ни говорили, никто его не победил", - сказал Холифилд в интервью YouTube-каналу All Out Fighting.
Ранее Холифилд признался, что сказал ему Усик во время их первой встречи.