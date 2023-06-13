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"Он никого не сможет побить в легком весе": Брэдли дал совет Ломаченко

Специалист считает, что спортсмену из Украины ничего не светит в легком дивизионе.
Сегодня, 07:45
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли высказался о будущем Василия Ломаченко.

По словам опытного спортсмена, боксеру с украинским паспортом нужно спуститься из легкого во второй полулегкий вес.

"Ему следует спуститься во второй полулегкий вес, ведь он никого не сможет побить в легком. Он не сможет победить топовых парней. Ломаченко не побьет Шакура Стивенсона и, черт побери, точно не побьет Джервонту Дэвиса. Он не подерется с "Танком", этого не произойдет".

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"Так почему бы ему не спуститься во второй полулегкий вес и не попытаться собрать все пояса там? В этом есть смысл. В легком весе есть Кишон Дэвис, Абдулла Мейсон. Абдулла моложе, но в легком весе много талантов, которые доставят Ломаченко серьезные проблемы.

Так что спускайся во второй полулегкий вес. Ты хочешь стать абсолютным чемпионом, братан? Давай посмотрим, сможешь ли ты сделать это во втором полулегком весе, а не в легком", - сказал Брэдли в интервью YouTube-каналу TRU MEDIA TODAY USA BOXING.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры.


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