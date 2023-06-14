Гвоздик назвал причину, почему Ломаченко проиграл Хэйни

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением о поражении Василия Ломаченко в бою против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни.

По словам украинского боксера, американцу дали победу, чтобы потом организовать поединок Хэйни - Стивенсон, что принесет финансовую выгоду.

"Это был близкий бой, но, конечно, мне кажется, что Ломаченко победил. Но мы все знаем, что бокс - это бизнес. Сначала мне казалось, что будет наоборот. Мне казалось, что Хэйни будет лучше, выиграет бой, но его ограбят, потому что это был его последний поединок в Top Rank, а, как известно, Top Rank никого с поясами не отпускает. Но там пошли слухи, что за два дня перед боем он переподписал контракт. Возможно, это".

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"Другой вопрос, что его бой с Шакуром Стивенсоном, который хочет устроить Боб Арум, принесет в пять раз больше денег, чем реванш с Ломаченко или бой Ломаченко - Стивенсон. Они два американца, два боксера, которые встречались в любителях. Мне кажется, что для фанатов это будет интереснее, чем увидеть бой Стивенсона с Ломаченко. И самое главное - этот бой принесет больше денег.

Я говорю это без каких-либо иллюзий. Конечно, мы все любим спорт, верим, что спортивный дух жив, но в профессиональном боксе многое решают деньги. Поэтому так и произошло", - сказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу "Два Боковых".

Напомним, Хэйни победил Ломаченко единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Ранее сообщалось, что президент WBC сделал заявление по поводу поражения Ломаченко в бою с Хэйни.