Очередной боксер назвал Фьюри лжецом: Приготовься получить леща

Американский супертяжеловес Джаррел Миллер обвинил во лжи чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри.

"Тайсон сказал, что он семь раз уронил меня?! Никто никогда не бил меня в боксе. Точка. Никто ни разу не оказывался лучше меня в боксерском спарринге. Если такой человек существует, пусть сделает шаг вперед. И если ты говоришь мне это в лицо, то приготовься получить пощечину, потому что я мгновенно врежу засранцу.

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Я говорил, что тренировочный лагерь был тяжелым, но никто никогда не надирал мне задницу в спаррингах. Впрочем, Тайсон и все в лагере были классными. Было здорово так поработать. Там была отличная атмосфера, мне понравилось", – сказал Миллер в комментарии MenaceTube.

Ранее Фьюри заявил, что семь раз отправил Джаррелла в нокдаун, после чего выбросил его из своего тренировочного лагеря.