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Фьюри получил предложение от UFC на бой с Джонсом

"Цыганский король" может провести поединок по гибридным правилам.
Сегодня, 08:26
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что может провести бой против обладателя титула UFC в тяжелом дивизионе Джона Джонса.

По словам "Цыганского короля", сейчас он ведет переговоры с UFC о проведении поединка с Джонсом.

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"Я вел переговоры с Фрэнсисом Нганну по поводу гибридного боя. Сейчас идут переговоры между мной и Джонсом Джонсом об организации гибридного поединка.

Вчера я получил предложение от UFC. Так что ты никогда не знаешь, что произойдет. Будущее наверняка будет светлым. Есть много вариантов, и в данный момент похоже, что я все равно получу в соперники настоящего боксера", - приводит слова британца MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри поставил ультиматум Усику.


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