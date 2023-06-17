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Стало известно, когда Постол проведет свой следующий бой

Украинский боксер выйдет в ринг с представителем Доминиканской Республики.
Сегодня, 08:46
Виктор Постол / Boxing Scene
Виктор Постол / Boxing Scene

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (31-4, 12 КО) в ближайшее время проведет следующий бой.

Украинский боксер выйдет в ринг 15 июля в поединке против 27-летнего доминиканца Элвиса Родригеса (14-1-1, 12 КО).

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Бой пройдет в андеркарде Фрэнк Мартин – Артем Арутюнян на Showtime в Лас-Вегасе. 

Напомним, в своем последнем поединке Постол Гарри Антуану Расселу (в феврале 2022 года).

Ранее сообщалось, что неожиданный соперник вызвался на бой с Усиком.


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