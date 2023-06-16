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Уайлдер подписал контракт с промоутерской компанией, с которой начал сотрудничать Усик

Представители Саудовской Аравии планируют организовать мегавечер бокса в конце этого года.
Сегодня, 10:58
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер начнет сотрудничество с компанией Skill Challenge Promotions из Саудовской Аравии.

Как сообщает ProBox TV, американский боксер подписал со-промоутерский контракт с саудовскими представителями.

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По информации источника, о сделке официально объявят на следующей неделе.

Также отмечается, что ряды клиентов Skill Challenge Promotions должен пополнить абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни.

Напомним, в начале июня контракт со Skill Challenge Promotions заключил чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

Эта компания планирует в конце этого года организовать в Саудовской Аравии грандиозный вечер бокса, в рамках которого украинец подерется с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, а Уайлдер встретится в ринге с еще одним экс-чемпионом Энтони Джошуа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

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