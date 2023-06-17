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Чжилей назвал фаворита боя Усик – Фьюри

Китайский боксер выделил основные преимущества бойцов.
Сегодня, 09:18
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей поделился мнением по поводу возможного поединка за бесспорный титул в его весовой категории между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

По словам китайского боксера, победителем боя станет "Цыганский король".

"Однажды парни подерутся. Сейчас переговоры прошли не так, но кто знает, что будет дальше. Мир бокса и болельщики нуждаются, чтобы сильнейшие дрались с сильнейшими. Лично я хочу это видеть. Конечно, много чего мешает. Если смотреть со стороны, то кажется, что с точки зрения бизнеса все выходит из под контроля бойцов".

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"У Усика большой набор инструментов. Его набор навыков невероятен, но у Тайсона есть все возможные преимущества. Думаю Фьюри победит, но посмотрим", - приводит слова Чжилея Boxing Social.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри поставил ультиматум Усику.


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