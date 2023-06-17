Младший брат Фьюри добыл вторую победу в профессиональной карьере

Брат Тайсона Фьюри Роман Фьюри накануне провел поединок против грузина Эрика Назаряна.

Роман взял верх над своим соперником, добыв вторую победу на профессиональном ринге. Бой продлился все четыре раунда, Фьюри победил по очкам.

Отметим, что профессиональная карьера британца длится менее года. Свой первый поединок он провел в прошлом октябре, где также сумел переиграть оппонента лишь по очкам.

Напомним, ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри получил предложение от UFC.