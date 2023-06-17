Отец Фьюри заявил, что Усик снимется с боя против Дюбуа

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, заявил, что обладатель титулов WBA/WBO/IBF Александр Усик откажется от боя против Даниэля Дюбуа.

По словам Фьюри-старшего, украинский чемпион не будет выходить в ринг с соперником, чтобы провести поединок с "Цыганским королем".

"Усик мог заработать за бой с Тайсоном 12-15, возможно 17 миллионов долларов. И внезапно где он оказался? Бой с Дюбуа за шесть миллионов? Это смешно. Он не получит шесть миллионов. Этот бой не состоится. Я объясню вам почему. Единственный поединок, которого хочет Усик, - это бой с Тайсоном. Знаете, чего он хочет? Огромных денег, очень большого гонорара. Он знает, что когда встретится с "Цыганским королем", для него все закончится. И он в любом случае готов уйти на пенсию".

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"Усик точно снимется с боя против Дюбуа. Я озвучил его первым. В его поединке с Дюбуа нет смысла. Он отказался от 30 процентов, от 12-15 миллионов. "Уэмбли", огромная толпа - он отказался от, вероятно, самого большого гонорара в своей жизни. Но Тайсон - король ринга и политики. Он сделал то, что сделал, но Тайсон заинтересован в поединке с ним, и это правда", - сказал Фьюри-старший в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что бой Усика - Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что отец Фьюри поставил ультиматум Усику.